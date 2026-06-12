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12 июня, 14:30

Общество

Владимир Путин вручил государственные премии в Кремле

Владимир Путин вручил государственные премии в Кремле

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Владимир Путин вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за прошлый год. Церемония прошла в Кремле.

В числе лауреатов бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский и ректор МГУ Виктор Садовничий. Также президент вручил золотые медали "Герой Труда" россиянам, удостоенным этой награды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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