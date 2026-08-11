Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы". Правильный ответ о районах Хорошёво-Мнёвники и Филевский парк прислали 19 человек. С помощью рандомайзера победительницей стала Валентина.

В будни зрители могут участвовать в новом розыгрыше. Для этого нужно определить загаданное название района, перейти в чат бот по QR-коду на экране и указать название района, свое имя и контактные данные. Победителя выбирают в 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.