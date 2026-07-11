Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 14:50

Город

"Спецпроект": документальный фильм "Профессия архитектор"

"Спецпроект": документальный фильм "Профессия архитектор"

"Это Москва": куда пойти с друзьями

"Архитектура заботы": поликлиника

"Построено в Москве": дороги

"Физкультура": падел

"Сити. Столик на двоих": моно-концепции

Дожди накроют Москву после полудня 11 июля

"Московский детектив": тайна "синей розы"

"Новости дня": выделенная полоса заработала на дублере Рублевского шоссе

Часть станции Петровско-Разумовская МЦД-3 закроют для строительства ВСМ

Прямо сейчас город строит 250 жилых комплексов и ведет масштабные работы на 17 станциях метро. И у каждого проекта есть архитектор. 20-минутный фильм на канале Москва 24 расскажет об этой профессии, показав современных архитекторов города.

Кто определяет, на что будут смотреть, чем пользоваться и как в итоге будут жить миллионы людей? Чувствуют ли архитекторы ответственность перед горожанами? Как построить то, что не выйдет из моды за одно десятилетие? И можно ли с помощью архитектуры заглянуть в будущее?

Подробнее – в фильме "Профессия – Архитектор".

Читайте также
городстроительствовидео

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика