"Спецпроект": документальный фильм "Профессия архитектор"

Прямо сейчас город строит 250 жилых комплексов и ведет масштабные работы на 17 станциях метро. И у каждого проекта есть архитектор. 20-минутный фильм на канале Москва 24 расскажет об этой профессии, показав современных архитекторов города.

Кто определяет, на что будут смотреть, чем пользоваться и как в итоге будут жить миллионы людей? Чувствуют ли архитекторы ответственность перед горожанами? Как построить то, что не выйдет из моды за одно десятилетие? И можно ли с помощью архитектуры заглянуть в будущее?

Подробнее – в фильме "Профессия – Архитектор".