Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 10:00

Общество

Минтруд допустил переход на четырехдневную рабочую неделю по соглашению сторон

Минтруд допустил переход на четырехдневную рабочую неделю по соглашению сторон

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Четырехдневная рабочая неделя возможна по соглашению между работодателем и сотрудником. Такую возможность подтвердили в Минтруде, однако эксперты отмечают, что такой формат подойдет не всем профессиям и может повлиять на уровень дохода.

По мнению специалистов, перейти на сокращенную рабочую неделю проще там, где результат зависит от выполненных задач, а не от количества отработанных часов. При этом в ряде случаев сокращение рабочего времени может привести к снижению зарплаты или потребовать найма дополнительных сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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