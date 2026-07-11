Минтруд допустил переход на четырехдневную рабочую неделю по соглашению сторон

Четырехдневная рабочая неделя возможна по соглашению между работодателем и сотрудником. Такую возможность подтвердили в Минтруде, однако эксперты отмечают, что такой формат подойдет не всем профессиям и может повлиять на уровень дохода.

По мнению специалистов, перейти на сокращенную рабочую неделю проще там, где результат зависит от выполненных задач, а не от количества отработанных часов. При этом в ряде случаев сокращение рабочего времени может привести к снижению зарплаты или потребовать найма дополнительных сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.