Летняя студия телеканала Москва 24 начнет работать 11 июля на Тверской улице

Летняя студия телеканала "Москва 24" начинает работу 11 июля на Тверской улице. Пространство создано в рамках проекта "Лето в Москве" для проведения лекций, интервью и кинопоказов под открытым небом.

Летнюю студию откроет лекция ведущего телеканала Москва 24, москвоведа Виталия Калашникова. Вечером гостям представят документальный фильм "Профессия архитектор", посвященный современным подходам к развитию городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.