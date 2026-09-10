Телеканал Москва 24 предложил зрителям прислать фото термометров

Телеканал Москва 24 предлагает зрителям поделиться информацией о температуре за окном. Необходимо сфотографировать термометр и прислать снимок в редакцию. Все материалы будут показаны в эфире.

Прислать видео, фото и сообщения о городских событиях можно через чат-бот телеканала. Для этого необходимо перейти по QR-коду на экране. Зрители могут стать соавторами прямого эфира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.