Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 15:30

Общество

Встречи с экспертами будут проходить в летней студии телеканала Москва 24

Встречи с экспертами будут проходить в летней студии телеканала Москва 24

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Лекции и кинопоказы пройдут в летней студии Москвы 24 на Тверской улице

Встречи с экспертами будут проходить в летней студии телеканала Москва 24 на Тверской. Пространство откроется 11 июля и станет площадкой для обсуждения градостроительного развития столицы.

Посетители смогут узнать, как проектируют современные городские пространства и какие технологии применяют при их создании. В студии также будут проходить лекции, интервью и кинопоказы под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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