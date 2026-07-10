Встречи с экспертами будут проходить в летней студии телеканала Москва 24 на Тверской. Пространство откроется 11 июля и станет площадкой для обсуждения градостроительного развития столицы.

Посетители смогут узнать, как проектируют современные городские пространства и какие технологии применяют при их создании. В студии также будут проходить лекции, интервью и кинопоказы под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.