Мошенники начали рассылать москвичам сообщения о возврате переплаты за отопление

Мошенники начали рассылать москвичам сообщения от имени управляющих компаний с предложением вернуть переплату за отопление. В письмах указывается сумма возврата и предлагается перейти по ссылке для получения денежных средств.

Жителям столицы напоминают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Всю информацию о перерасчетах и начислениях необходимо проверять только через портал "Госуслуги Дом".

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