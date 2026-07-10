10 июля, 06:15Безопасность
Мошенники начали рассылать москвичам сообщения о возврате переплаты за отопление
Мошенники начали рассылать москвичам сообщения от имени управляющих компаний с предложением вернуть переплату за отопление. В письмах указывается сумма возврата и предлагается перейти по ссылке для получения денежных средств.
Жителям столицы напоминают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Всю информацию о перерасчетах и начислениях необходимо проверять только через портал "Госуслуги Дом".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.