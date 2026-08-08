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08 августа, 15:30

Спорт

Оздоровительная прогулка ко Дню физкультурника состоялась в ЮЗАО

Оздоровительная прогулка ко Дню физкультурника состоялась в ЮЗАО

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Более 150 человек приняли участие в оздоровительной прогулке ко Дню физкультурника, которая состоялась 8 августа в Гагаринском районе. Перед стартом у Дворца пионеров на улице Косыгина мастер смешанных единоборств Земфира Алиева провела разминку.

Военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров рассказал о пользе ходьбы, возможностях городской инфраструктуры для занятий бегом, велоспортом и прогулок, а также ответил на вопросы участников.

Маршрут пролегал вдоль Москвы-реки по Андреевской набережной – от моста "Лужники" до Андреевского монастыря. На финише работал пункт экспресс-диагностики, где можно было проверить артериальное давление и сатурацию, измерить рост и вес, определить индекс массы тела.

"Регулярная ходьба тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, помогает поддерживать нормальный обмен веществ. В Москве постоянно развивается инфраструктура для регулярных занятий спортом на открытом воздухе. При благоустройстве парков создают дорожки со специальным покрытием для бега, которым в столице регулярно занимаются около 700 тысяч человек, и велоспорта. Они есть, например, в парках "Ходынское поле", "Яуза" и "Северное Тушино", музее-заповеднике "Царицыно" и Парке Горького. В городских парках оборудовано более 130 беговых и велосипедных дорожек. На зеленых территориях также обустроены специальные тропы для прогулок протяженностью от 500 метров до нескольких километров. Ходьба – один из самых простых способов повысить повседневную физическую активность: она не требует специальной подготовки и легко становится частью привычного распорядка дня. Можно чаще проходить пешком часть обычного маршрута, постепенно увеличивая расстояние и темп", – сказал он.

В столице регулярно проводятся спортивные фестивали, в том числе тематические, привлекающие сотни тысяч участников. По итогам 2025 года в Москве состоялось свыше 18 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 175 крупных марафонов, массовых стартов и других соревнований.

В городе также продолжают развивать спортивную инфраструктуру. Сегодня москвичам доступно свыше 34 тысяч спортивных зон – площадок, тренажерных городков, футбольных полей, легкоатлетических манежей и других объектов. По сравнению с 2010 годом их количество увеличилось в 3,6 раза. Только в 2025 году в столице ввели в строй 41 спортивное сооружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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