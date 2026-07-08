Плату за иностранный трафик не будут вводить в России

Введение отдельной платы за использование иностранного интернет-трафика в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных планах ввести плату за использование VPN-сервисов. Сообщалось, что речь может идти о случаях, когда абоненты используют более 15 ГБ международного трафика в месяц через мобильные сети.

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