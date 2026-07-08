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08 июля, 06:15

Технологии

Плату за иностранный трафик не будут вводить в России

Плату за иностранный трафик не будут вводить в России

Минцифры РФ опровергло введение платы за иностранный трафик

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Введение отдельной платы за использование иностранного интернет-трафика в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных планах ввести плату за использование VPN-сервисов. Сообщалось, что речь может идти о случаях, когда абоненты используют более 15 ГБ международного трафика в месяц через мобильные сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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