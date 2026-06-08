08 июня, 08:00Спорт
Игроки сборной Панамы выстроились в очередь за фото с футболистом Неймаром
Игроки, запасные и тренеры сборной Панамы после матча с Бразилией выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Неймаром. При этом бразильский футболист не принимал участия в игре из-за повреждения.
Во Франции морские пехотинцы десантировались на регбийный стадион с вертолета и доставили мяч к началу матча. Таким образом французская армия представила новый вертолет "Гепард".
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