Игроки сборной Панамы выстроились в очередь за фото с футболистом Неймаром

Игроки, запасные и тренеры сборной Панамы после матча с Бразилией выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Неймаром. При этом бразильский футболист не принимал участия в игре из-за повреждения.

Во Франции морские пехотинцы десантировались на регбийный стадион с вертолета и доставили мяч к началу матча. Таким образом французская армия представила новый вертолет "Гепард".

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