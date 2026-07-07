Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 07:30

Транспорт

Верховный суд запретил вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО

Верховный суд запретил вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО

"Московский патруль": суд оставил имущество и деньги отца Блиновской под арестом

Верховный суд РФ запретил возвращать недвижимость по "схеме Долиной"

"Московский патруль": 16-летней школьнице, инсценировавшей ДТП, избрали меру пресечения

Мосгорсуд освободил из-под стражи получившую срок за кальян на куличе девушку

Хорошевский районный суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Нерадько

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве

"Московский патруль": 16-летняя девушка оказалась на допросе после автоподставы в столице

Эксперт заявил, что решение по "схеме Долиной" исключит сделки без мошенников

Эксперт заявил, что решения Верховного суда по "схеме Долиной" не изменят законодательство

Верховный суд запретил страховым компаниям вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО. Поводом для разбирательства стала жалоба автомобилиста, чья машина попала в аварию. Он получил выплату по ОСАГО для ремонта, однако позже автомобиль признали полностью утраченным, и владелец обратился за компенсацией по КАСКО.

Страховщик вычел из суммы ранее выплаченные по ОСАГО средства, что оспорил владелец машины. Верховный суд подтвердил, что получение выплаты по одному виду страхования не лишает права на возмещение по другому договору.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судытранспортавтовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика