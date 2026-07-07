Верховный суд запретил вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО

Верховный суд запретил страховым компаниям вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО. Поводом для разбирательства стала жалоба автомобилиста, чья машина попала в аварию. Он получил выплату по ОСАГО для ремонта, однако позже автомобиль признали полностью утраченным, и владелец обратился за компенсацией по КАСКО.

Страховщик вычел из суммы ранее выплаченные по ОСАГО средства, что оспорил владелец машины. Верховный суд подтвердил, что получение выплаты по одному виду страхования не лишает права на возмещение по другому договору.

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