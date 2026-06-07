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07 июня, 14:45

Общество

На ПМЭФ запустили голосование по защите редких видов животных и растений

На ПМЭФ запустили голосование по защите редких видов животных и растений

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2026) запустили всероссийское голосование по защите редких видов животных и растений. В рамках инициативы ученые отобрали 200 уязвимых видов по всей стране.

Проголосовать за редкие виды можно на платформе "Авито" в разделе #яПомогаю, а также на сайте "Ведомостей".

По итогам голосования сформируют список из 100 редких видов, а также определят по одному виду от каждого региона России. Для их защиты планируется привлечь финансирование на охрану, лечение и сохранение среды обитания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
животныеобществовидеоРоман Карлов

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