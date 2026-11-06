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06 ноября, 13:45

Общество

Эксперты обсудили инициативу о запрете пиццы в российских школах

Эксперты обсудили инициативу о запрете пиццы в российских школах

Пиццу могут убрать из школьных столовых

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В России предложили запретить пиццу в школьных столовых. По мнению врача превентивной медицины и многодетного отца Захара Хохлова, это блюдо содержит переработанные канцерогены, которые могут быть вредны для организма.

Общественный деятель Вадим Попов считает, что вместо запрета отдельных блюд необходимо комплексно подходить к организации школьного питания. По его мнению, следует повышать качество теста и остальных продуктов, используемых при приготовлении еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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