Эксперты обсудили инициативу о запрете пиццы в российских школах

В России предложили запретить пиццу в школьных столовых. По мнению врача превентивной медицины и многодетного отца Захара Хохлова, это блюдо содержит переработанные канцерогены, которые могут быть вредны для организма.

Общественный деятель Вадим Попов считает, что вместо запрета отдельных блюд необходимо комплексно подходить к организации школьного питания. По его мнению, следует повышать качество теста и остальных продуктов, используемых при приготовлении еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.