В Москве наградили авторов 12 лучших архитектурных проектов. Лауреаты конкурса получили престижные награды и денежные призы в размере 1 миллиона рублей.

Премия вручается почти 10 лет за создание оригинальных и качественных архитектурных решений, формирующих комфортную городскую среду.

В этом году победителями стали авторы проектов жилых и общественных зданий, включая высотный комплекс в "Москва-Сити", Московский архитектурный институт, Центр подготовки сборной России по футболу и московскую верфь на Нагатинской набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.