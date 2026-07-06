Из Москвы и Петербурга запустили три новых ж/д маршрута на южные курорты

Из Москвы и Санкт-Петербурга запускают три железнодорожных маршрута на юг России. Один из них уже начал курсировать между столицей и Ростовом-на-Дону, еще два поезда выйдут на маршруты 10 и 16 июля.

Как отмечают эксперты, в летний сезон сохраняется высокий спрос на поездки на юг. Запуск дополнительных составов позволит частично снизить дефицит билетов на наиболее востребованных направлениях.

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