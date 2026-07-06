Москвичей ожидает неделя неустойчивой погоды. В понедельник, 6 июля, в городе выльется около 2 литров воды на квадратный метр. Синоптики называют такие дожди "огуречными". Они затяжные, моросящие и прохладные. Небо плотно обложено облаками, солнце будет выглядывать редко.

Вместе с тем в первой половине недели ожидаются локальные грозы. Преимущественно они пройдут в Подмосковье, а во второй половине распространятся и на Москву, добавил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов. Температура воздуха в первой половине недели будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, во второй половине потеплеет до 23–25 градусов.

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