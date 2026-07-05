Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 17:30

Город

На ВДНХ проходит фестиваль "Абрикос"

На ВДНХ проходит фестиваль "Абрикос"

Художники рассказали о сохранности картин после потопа в галерее Омельченко

ВДНХ стала площадкой многонационального фестиваля "Абрикос"

Этнокультурный фестиваль "Самоварфест" проходит на Поклонной горе

Столичная ГАИ напомнила мотоциклистам о правилах дорожного движения

Художники вывозят работы из затопленной галереи Омельченко в другие арт-пространства

"Москва – столица спорта": Международный день йоги отметили в столице

В столице проходит рейд по проверке водителей мототранспорта

Жители Новых Ватутинок пожаловались на табун лошадей во дворе ЖК

Низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве 5 июля

На ВДНХ у павильона "Армения" проходит ежегодный праздник "Абрикос". В программе – турниры по нардам и шахматам. Главным угощением и символом фестиваля стали спелые абрикосы.

Гости отмечают, что праздник создает особую объединяющую атмосферу. По словам режиссера фестиваля, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Андросова, подготовка к мероприятию проходит в течение года, а участвуют в нем лучшие профессиональные и любительские коллективы страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловАлександра Бахтина

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика