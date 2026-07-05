На ВДНХ проходит фестиваль "Абрикос"

На ВДНХ у павильона "Армения" проходит ежегодный праздник "Абрикос". В программе – турниры по нардам и шахматам. Главным угощением и символом фестиваля стали спелые абрикосы.

Гости отмечают, что праздник создает особую объединяющую атмосферу. По словам режиссера фестиваля, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Андросова, подготовка к мероприятию проходит в течение года, а участвуют в нем лучшие профессиональные и любительские коллективы страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

