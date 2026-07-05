Художники рассказали о сохранности картин после потопа в галерее Омельченко

В галерее Омельченко в Староконюшенном переулке произошла коммунальная авария. В здании прорвало трубу, и залы мгновенно ушли под воду. Несмотря на масштаб ЧП, многие картины удалось сохранить.

Художники Ольга Зайцева и Александр Ковалев сообщили, что большинство работ можно будет высушить и восстановить. На месте продолжается откачка воды и ликвидация последствий аварии.

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