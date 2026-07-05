ВДНХ стала площадкой многонационального фестиваля "Абрикос"

У павильона "Армения" на ВДНХ в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" проходит многонациональный праздник "Абрикос". Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая модный показ национальной одежды, турниры по нардам и шахматам, а также спектакли и анимацию для детей.

На главной сцене ВДНХ выступают выдающиеся артисты, в том числе представители Большого театра. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.