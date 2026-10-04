Участники серии "TOPSKI FAMILY" вышли на финишные дистанции в Москве

В Парке Победы проходит большой праздник бега. На финишные дистанции вышли участники серии соревнований "TOPSKI FAMILY". Среди них любители и профессионалы разных возрастов. Поболеть за спортсменов пришли сотни гостей.

Организаторы дают короткие дистанции, а не марафон или полумарафон. На таких дистанциях каждый может либо побороться со скоростью и секундами, либо войти в спорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.