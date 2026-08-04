Успенский собор Московского Кремля празднует 700-летие

4 августа Успенский собор Московского Кремля отмечает 700-летие. Именно в этот день в 1326 году на Боровицком холме был заложен первый каменный храм будущей столицы – церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Спустя 1,5 века на его месте возвели нынешний Успенский собор. После переноса в Москву кафедры митрополита город стал духовным центром Руси.

После революции 1917 года Успенский собор превратили в музей. Благодаря реставрационным работам удалось сохранить его уникальный интерьер, иконы и росписи.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.