"Время московское": 1956 год

1956 год стал для Москвы временем большого эмоционального подъема и перемен. То, что еще вчера было под запретом, внезапно стало возможным.

Какой "секрет" первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стал известен всему миру? Из-за кого москвички захотели иметь тонкую талию? Как кукуруза помогла столичным футболистам выиграть Олимпиаду? Какую книгу в Москве нельзя было купить ни за какие деньги? Чем жила столица в 1956 году?

Об этом – в программе "Время московское".