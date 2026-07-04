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04 июля, 23:00

Общество

"Время московское": 1956 год

"Время московское": 1956 год

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1956 год стал для Москвы временем большого эмоционального подъема и перемен. То, что еще вчера было под запретом, внезапно стало возможным.

Какой "секрет" первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стал известен всему миру? Из-за кого москвички захотели иметь тонкую талию? Как кукуруза помогла столичным футболистам выиграть Олимпиаду? Какую книгу в Москве нельзя было купить ни за какие деньги? Чем жила столица в 1956 году?

Об этом – в программе "Время московское".

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