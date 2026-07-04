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04 июля, 07:45

Туризм

"Великий чайный путь" планируют запустить Россия, Китай и Монголия

"Великий чайный путь" планируют запустить Россия, Китай и Монголия

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"Великий чайный путь" протяженностью более 9 тысяч километров планируют запустить Россия, Китай и Монголия. Туристический маршрут протянется от китайских мегаполисов через монгольские степи до сибирской тайги.

В России в проект, который разрабатывали 10 лет, войдут 18 регионов, сообщает Минэкономразвития. Страны представят свое видение географии, развития бизнеса и маршруты, а после министры трех государств утвердят проект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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