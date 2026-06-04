Легкоатлетический забег прошел в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Легкоатлетический забег состоялся в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. В этом году участие в нем приняли почти 2,5 тысячи человек, включая известных спортсменов и представителей органов власти.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров. Маршрут прошел по центральной части города. Бегуны проследовали по Невскому проспекту и увидели Исаакиевский собор, Марсово поле, Зимний и Мраморный дворцы, а также храм Спаса на Крови.

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