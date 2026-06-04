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04 июня, 15:15

Культура

Презентации книжных новинок ждут посетителей фестиваля "Красная площадь"

Презентации книжных новинок ждут посетителей фестиваля "Красная площадь"

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Презентации книжных новинок ждут посетителей фестиваля "Красная площадь". Также состоятся встречи с писателями, спектакли и концерты.

Ежегодно фестиваль объединяет около 400 издательств со всей России и предлагает гостям более 800 мероприятий. Интересно будет читателям любого возраста. Книги займут все пространство главной площади страны – от собора Василия Блаженного до Исторического музея, а также площадки ГУМа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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