Презентации книжных новинок ждут посетителей фестиваля "Красная площадь". Также состоятся встречи с писателями, спектакли и концерты.

Ежегодно фестиваль объединяет около 400 издательств со всей России и предлагает гостям более 800 мероприятий. Интересно будет читателям любого возраста. Книги займут все пространство главной площади страны – от собора Василия Блаженного до Исторического музея, а также площадки ГУМа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.