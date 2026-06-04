04 июня, 13:30Туризм
Эксперты связали снижение спроса на Сочи с ростом инфляции и туристического налога
Среди причин падения спроса на Сочи эксперты выделяют инфляцию, повышение туристического налога и низкую конкуренцию отелей. Международные перевозки увеличиваются, иностранные авиакомпании расширяют возможности прямых и транзитных рейсов. Вьетнам, Таиланд и безвизовый Китай стали направлениями, где можно отдохнуть по бюджету, сопоставимому с Турцией.
Международные поездки стали доступнее в том числе за счет укрепления рубля, указал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Год назад 1 тысяча евро соответствовала 110 тысячам рублей, сейчас эта сумма эквивалентна 82 тысячам рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.