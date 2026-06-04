04 июня, 07:45Общество
Начался прием заявок на выездные свадебные церемонии в рамках "Лета в Москве"
В Москве начали принимать заявки на выездные церемонии в рамках масштабного проекта "Лето в Москве", сообщили в столичном Управлении ЗАГС.
Первые регистрации брака пройдут в середине июня. Среди доступных локаций – Манежная и Тверская площади, Тверской бульвар, а также новые площадки – ротонда на Гоголевском бульваре, сцена "Круг" на Чистопрудном бульваре и амфитеатр у Политехнического музея.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.