Начался прием заявок на выездные свадебные церемонии в рамках "Лета в Москве"

В Москве начали принимать заявки на выездные церемонии в рамках масштабного проекта "Лето в Москве", сообщили в столичном Управлении ЗАГС.

Первые регистрации брака пройдут в середине июня. Среди доступных локаций – Манежная и Тверская площади, Тверской бульвар, а также новые площадки – ротонда на Гоголевском бульваре, сцена "Круг" на Чистопрудном бульваре и амфитеатр у Политехнического музея.

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