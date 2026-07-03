Новости мира: на юге Франции тушат крупный лесной пожар

Лесной пожар на юге Франции охватил почти 1 000 гектаров, сообщает префектура департамента Од. Ночью с огнем пытались бороться около 500 пожарных, однако им удалось лишь локализовать пламя. В пригороде Марселя пожары подступают к населенным пунктам, из опасных районов эвакуированы люди.

В Тегеране проходит многодневная церемония прощания с духовным лидером Али Хаменеи. В районе мавзолея усилены меры безопасности. По данным иранских властей, на церемонию прибыли представители порядка 100 стран, в том числе российская делегация.

Под завалами после землетрясения в Венесуэле могут оставаться выжившие, заявила уполномоченный президент республики Делси Родригес. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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