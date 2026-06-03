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03 июня, 21:00

Город

"Торги Москвы": продажа помещений рядом с метро

"Торги Москвы": продажа помещений рядом с метро

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Один из важнейших факторов, который влияет на инвестиционную привлекательность коммерческих помещений в Москве, – близость к метро. По мере развития столичного метрополитена город выставляет на торги все больше объектов, расположенных недалеко от метро и других транспортных узлов.

Какие объекты вблизи станций метро можно купить на аукционе на данный момент? О каких нюансах следует помнить инвесторам, решивших приобрести помещение недалеко от входа в столичную подземку?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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