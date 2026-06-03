Для пользователей каршеринга введут верификацию через биометрию в России

Для пользователей каршеринга собираются ввести верификацию через биометрию в России. Сделать это планируют уже к следующему году. Ответственными за реализацию проекта назначили Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.

Это нужно для того, чтобы с помощью биометрии устанавливать личность водителя и проверять его водительские права. Также до нового года планируют внедрить систему верификации возраста по биометрии и паспорту в сервисы проката средств индивидуальной мобильности.

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