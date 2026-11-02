Эксперт высказалась о спорах вокруг "Литрейва" в Ленинской библиотеке

"Литрейв" в Ленинской библиотеке вызвал споры в соцсетях из-за необычного формата мероприятия и видеороликов в Сети с мигающим красным светом. Однако опубликованные кадры не отражают всего происходившего на площадке, считает главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

Главной целью мероприятия было привлечь внимание к книгам и литературе, а также популяризировать чтение. По словам Смурыгиной, на мероприятии дежурила охрана, среди гостей было много взрослых, а вход осуществлялся по читательским билетам.

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