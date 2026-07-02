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02 июля, 18:45

Общество

Москвичи обустроили компьютерный клуб во дворе

Москвичи обустроили компьютерный клуб во дворе

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Москвичи обустроили компьютерный клуб прямо во дворе, чтобы спастись от жары и провести летний вечер. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что организаторы подготовились основательно.

Ноутбуки установили на стол, игру "Мир танков" вывели на большой экран, а зрители расположились в креслах-мешках. За матчем наблюдали не только друзья геймеров, но и прохожие. В соцсетях комментаторы шутят, что "настала эра дворового киберспорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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