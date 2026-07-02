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02 июля, 18:30

Общество

Эксперт заявил, что решение по "схеме Долиной" исключит сделки без мошенников

Эксперт заявил, что решение по "схеме Долиной" исключит сделки без мошенников

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Новые правила Верховного суда по "схеме Долиной" исключат споры о сделках с недвижимостью, в которых мошенники не участвовали. Об этом рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, теперь покупатель должен доказать, что не знал и не мог знать о дефекте права или о том, что продавец был введен в заблуждение. Продавец, в свою очередь, должен доказать, что покупатель мог знать об этом, что позволяет признать его недобросовестным приобретателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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