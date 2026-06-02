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Новости

02 июня, 23:00

Транспорт

ТПМК "Елена" приступил к проходке тоннеля на Бирюлевской линии метро

ТПМК "Елена" приступил к проходке тоннеля на Бирюлевской линии метро

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В столице началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на Бирюлевской линии метро. Путь под землей прокладывает тоннелепроходческий комплекс "Елена", которому предстоит пройти почти 1,5 километра.

Завершить сооружение тоннелей на участке планируют в следующем году. Бирюлевскую ветку будут запускать поэтапно. К 2028 году планируют открыть участок от "ЗИЛа" до "Курьянова", а еще через год линию продлят до Бирюлева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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