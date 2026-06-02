Выход со станции метро "Третьяковская" теперь ведет на спортплощадку. Там оборудовали место для игры в падел в рамках проекта "Лето в Москве".

Этот вид спорта уже давно привлекает внимание москвичей, и сейчас его популярность продолжает расти. Кроме падела, на площадке доступны и другие активности.

В частности, проект "Спортивные выходные" дает всем желающим возможность научиться йоге, растяжке, посетить функциональные и танцевальные тренировки и многое другое. В летний сезон занятия проходят на открытых площадках и в парках. Занятия бесплатные, ведут их профессиональные тренеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.