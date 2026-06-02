Из Третьяковской галереи изъяли десятки картин после скандала с подделками

Из Третьяковской галереи следователи изъяли 37 картин и 10 скульптур. Скандал разгорелся после выставки к 100-летию скульптора Эрнста Неизвестного. Выяснилось, что часть представленных скульптур была подделкой.

По версии следствия, производство подделок организовал замначальника штаба Северного флота Максим Кошкарев. Его обвиняют в изготовлении не менее 30 фальшивых работ и их продаже коллекционерам. Ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

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