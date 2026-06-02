Эксперт назвал надежные варианты инвестиций

Москвичам, которые предпочитают надежные способы вложения средств, рекомендуют обратить внимание на недвижимость и государственные облигации. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, такие инструменты относятся к низкорискованным инвестициям.

Недвижимость позволяет получать доход от аренды и сохранять актив в виде собственности. Государственные облигации также считаются надежным вариантом, поскольку обязательства по ним обеспечивает государство.

При этом специалисты напоминают, что любые инвестиции связаны с определенным уровнем риска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.