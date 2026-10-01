Финальные показы VII Московской недели моды собрали звездных гостей

Эпицентр стиля и ярких открытий: в Центральном выставочном зале "Манеж" прошел завершающий день VII Московской недели моды.

В этом году масштабное событие модной индустрии объединило более 350 дизайнеров из 24 регионов России и свыше десяти зарубежных стран. В течение шести дней на площадках мероприятия состоялось около 100 показов.

Закрывал основную программу Московской недели моды показ новой коллекции Игоря Гуляева. Он собрал множество звездных гостей, в числе которых были стилист Сергей Зверев, телеведущая Елена Малышева, певец Шура, солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева прочувствовали атмосферу финального дня и пообщались со знаменитостями.