01 июня, 18:45Общество
Москва готовится к проведению масштабного автопробега по городам-героям
Москва готовится к проведению масштабного автопробега по городам-героям. Он стартует 22 июня. Проект приурочен к 85-летию формирования народного ополчения Великой Отечественной войны и призван прославить подвиги городов.
В ходе автопробега участники расскажут о подвигах современных героев и о женщинах России, которые стали тылом армии, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. На южном маршруте будет впервые сформирован полностью женский экипаж.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.