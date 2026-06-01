Москва готовится к проведению масштабного автопробега по городам-героям. Он стартует 22 июня. Проект приурочен к 85-летию формирования народного ополчения Великой Отечественной войны и призван прославить подвиги городов.

В ходе автопробега участники расскажут о подвигах современных героев и о женщинах России, которые стали тылом армии, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. На южном маршруте будет впервые сформирован полностью женский экипаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.