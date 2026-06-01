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01 июня, 07:30

Город

Эксперт Минстроя рассказала о развитии Москвы по принципу "город в городе"

Эксперт Минстроя рассказала о развитии Москвы по принципу "город в городе"

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Москва все активнее развивается по принципу "город в городе", где каждый район становится самодостаточным. Об этом рассказала член экспертного совета Минстроя РФ Евгения Муринец.

По ее словам, около 15 лет назад столица взяла курс на полицентричное развитие. В результате в районах появились социальные объекты, общественные пространства и места отдыха, а необходимость регулярно ездить в центр снизилась.

Как менялась столица? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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