Эксперт Минстроя рассказала о развитии Москвы по принципу "город в городе"

Москва все активнее развивается по принципу "город в городе", где каждый район становится самодостаточным. Об этом рассказала член экспертного совета Минстроя РФ Евгения Муринец.

По ее словам, около 15 лет назад столица взяла курс на полицентричное развитие. В результате в районах появились социальные объекты, общественные пространства и места отдыха, а необходимость регулярно ездить в центр снизилась.

Как менялась столица? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.