"Мой район": проект "Давай дружить". Останкино

Благодаря проекту московских властей "Давай дружить" за 2,5 года исполнилось более 150 желаний детей-сирот, детей с инвалидностью и тех, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Дети мечтают о встрече со звездой, побывать на стройке, экоферме и покататься на лошадках.

В студии актер Виталий Гогунский рассказал о своей встрече с детьми Алтуфьевского семейного центра. А директор семейного центра "Палитра" Александр Белов рассказал о работе центра с детьми из семей, оказавшихся в трудной ситуации.

Подробнее – в программе "Мой район".