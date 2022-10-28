"Программа наших передач": "А ну-ка, девушки!"

Начало 70-х годов XX века. Нет ни интернета, ни мобильных телефонов, даже стационарные средства связи есть не в каждом доме. Зато везде стоят почтовые ящики. Чтобы привлечь внимание телезрителей к новой программе "А ну-ка, девушки!", ее авторы Владимир Акопов, Александр Шмелев и Марат Гюльбекян придумали рекламный ход, сделав первыми соревнующимися девушек-связисток.

Именно они располагали возможностью прорекламировать телепремьеру, разбросав по почтовым ящикам заранее напечатанные триста тысяч открыток. Вот таким профессиональным образом конкурс молодых связисток, телефонисток, сортировщиц писем и операторов справочной службы был обеспечен болельщиками.

Девушки не только соревновались в сортировке писем – они танцевали, конкурировали в ловкости, накрывали на стол. Кстати, именно с этой программы на российском телевидении появились кулинарные демонстрации.

Об этом – в "Программе наших передач".