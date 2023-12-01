Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 02:05

Город

"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице

"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице

"Мой район. Навигатор": в столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне"

Новости часа: на главной площади Северного речного вокзала открылся каток

День трех регионов РФ организовали на выставке на ВДНХ 30 ноября

Новости часа: более тысячи катков откроют в столице этой зимой

В столице открылась выставка "ПРОреставрацию"

Евгений Плющенко выступил на открытии катка в Парке Горького

Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО

На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Собянин: открыли каток на главной площади Северного речного вокзала

В Москве работают уже 79 городских вокзалов: они открыты на МЦК и четырех скоростных диаметрах. Все вокзалы соответствуют новому стандарту.

Среди главных преимуществ таких вокзалов – комфортные павильоны ожидания, эскалаторы и лифты, теплые переходы или навесы, которые защищают от снега и дождя. Благодаря современным вокзалам пассажиры могут совершать быстрые пересадки на другие виды транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика