01 декабря, 02:05Город
"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице
В Москве работают уже 79 городских вокзалов: они открыты на МЦК и четырех скоростных диаметрах. Все вокзалы соответствуют новому стандарту.
Среди главных преимуществ таких вокзалов – комфортные павильоны ожидания, эскалаторы и лифты, теплые переходы или навесы, которые защищают от снега и дождя. Благодаря современным вокзалам пассажиры могут совершать быстрые пересадки на другие виды транспорта.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор