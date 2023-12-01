"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице

В Москве работают уже 79 городских вокзалов: они открыты на МЦК и четырех скоростных диаметрах. Все вокзалы соответствуют новому стандарту.

Среди главных преимуществ таких вокзалов – комфортные павильоны ожидания, эскалаторы и лифты, теплые переходы или навесы, которые защищают от снега и дождя. Благодаря современным вокзалам пассажиры могут совершать быстрые пересадки на другие виды транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".