"Тайны нашей эстрады": "Белые розы" и шипы на пути группы "Ласковый май"

Эта группа в одночасье ворвалась на советскую эстраду и перевернула все. Мальчишки из детдома пели о любви так, что над ними смеялись профессионалы, зато зрители на выступлениях висели на люстрах и готовы были на все, лишь бы увидеть на сцене Юру Шатунова и компанию.

Кто и как создал группу "Ласковый май"? Был ли Андрей Разин племянником генсека Горбачева? И почему популярная группа неожиданно пропала с радаров?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".