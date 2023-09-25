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25 сентября, 10:20

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Белые розы" и шипы на пути группы "Ласковый май"

"Тайны нашей эстрады": "Белые розы" и шипы на пути группы "Ласковый май"

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Эта группа в одночасье ворвалась на советскую эстраду и перевернула все. Мальчишки из детдома пели о любви так, что над ними смеялись профессионалы, зато зрители на выступлениях висели на люстрах и готовы были на все, лишь бы увидеть на сцене Юру Шатунова и компанию.

Кто и как создал группу "Ласковый май"? Был ли Андрей Разин племянником генсека Горбачева? И почему популярная группа неожиданно пропала с радаров?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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