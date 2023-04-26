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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Я тебя никогда не забуду". Классика на эстраде

"Тайны нашей эстрады": "Я тебя никогда не забуду". Классика на эстраде

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Когда поэт-песенник берется за перо, он заранее знает, что если его песню не подхватит народ, то грош ему цена. Совсем другое дело поэт-лирик. Мысль о том, что его тонкие переживания, перенесенные на бумагу, могут прозвучать на весь стадион, радости в его сердце не вселяет. Тем не менее, такое в истории советской эстрады случалось не раз.

О каких интимных переживаниях поэта Андрея Вознесенского до сих пор поет вся страна? Что за реальная драма скрывалась под маской арии выдуманного московского гостя из "Иронии судьбы"? И как слова о трагедии первой любви стали текстом эстрадного шлягера?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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