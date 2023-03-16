Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": слухи и правда об ансамбле "Березка"

"Тайны нашей эстрады": слухи и правда об ансамбле "Березка"

"Тайны кино": Любовь Соколова

Экранизация книги Стивена Кинга "Дети кукурузы" появилась в кинотеатрах РФ

Стало известно, почему Том Круз не посетил премию "Оскар"

The City: Рита Долинер, Егор Москвитин

"Звезды советского экрана": "Гамлет"

"Тайны нашей эстрады": "Мы пройдем сквозь шторм и дым!". Иосиф Кобзон и власть

"Тайны кино": "Сорок первый", "Летят журавли", "Неотправленное письмо"

"Актуальный репортаж": Михаил Боярский рассказал о желании завершить карьеру

Хоррор "Медея" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Ансамбль "Березка" по праву считался эмблемой советской культуры. Но о том, что скрывала парадная вывеска, и насколько тяжела была эта ноша – работать в легендарной "Березке", знали только сами артисты.

Как русские красавицы из провинции завоевали столицу? Почему чиновники от культуры запрещали вводить мужчин в женский коллектив? И чем рисковали артистки, нарушившие главный запрет художественного руководителя?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика