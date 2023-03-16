10:00Культура
"Тайны нашей эстрады": слухи и правда об ансамбле "Березка"
Ансамбль "Березка" по праву считался эмблемой советской культуры. Но о том, что скрывала парадная вывеска, и насколько тяжела была эта ноша – работать в легендарной "Березке", знали только сами артисты.
Как русские красавицы из провинции завоевали столицу? Почему чиновники от культуры запрещали вводить мужчин в женский коллектив? И чем рисковали артистки, нарушившие главный запрет художественного руководителя?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады