"Вот это любовь": Татьяна Друбич и Сергей Соловьев

Когда на киностудии режиссеру Сергею Соловьеву заявили, что одна из кандидаток на главную женскую роль в его новом фильме "Сто дней после детства", Таня Друбич не подходит, потому что у нее слишком интеллигентное лицо, он был возмущен.

Татьяна же на экран особо не рвалась и о популярности не мечтала, и именно этот момент Сергея Соловьева и зацепил. Позже Татьяна Друбич вспоминала, что режиссер буквально заворожил ее. Он был легким, обаятельным, казался ей невероятно умным.

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