"Тайны души": Василий Нестеренко

Народному художнику России Василию Нестеренко в 1999 году едва исполнилось 33 года. Он уже работает над восстановлением внутреннего убранства Храма Христа Спасителя. Художнику было доверено воссоздать четыре монументальных росписи: "Воскресение Христово", "Святой Апостол и Евангелист Матфей", "Крещение Господне" и "Вход Господень в Иерусалим".

В 2018 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Василий Нестеренко становится главным художником Главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот" и приступает к работе над созданием внутреннего убранства собора во имя Воскресения Христова.

Сегодня на всех входящих в храм из-под купольного пространства взирает Божественный Спаситель. Это уникальное мозаичное панно диаметром 16,5 метра создано по рисункам и в мастерской Василия Нестеренко. Со времен Александра Невского Спас Нерукотворный сопровождал русских воинов в их сражениях на походных знамёнах.

В том месте, где возведен Патриарший собор Воскресения Христова, в 1941 состоялась наша первая победа, противник был остановлен на подступах к Москве, а затем обращен вспять.

Подробнее об этом – в программе "Тайны души".