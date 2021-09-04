Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

08:15

"Тайны души": Василий Нестеренко

культура видео Любовь Акелина

Народному художнику России Василию Нестеренко в 1999 году едва исполнилось 33 года. Он уже работает над восстановлением внутреннего убранства Храма Христа Спасителя. Художнику было доверено воссоздать четыре монументальных росписи: "Воскресение Христово", "Святой Апостол и Евангелист Матфей", "Крещение Господне" и "Вход Господень в Иерусалим".

В 2018 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Василий Нестеренко становится главным художником Главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот" и приступает к работе над созданием внутреннего убранства собора во имя Воскресения Христова.

Сегодня на всех входящих в храм из-под купольного пространства взирает Божественный Спаситель. Это уникальное мозаичное панно диаметром 16,5 метра создано по рисункам и в мастерской Василия Нестеренко. Со времен Александра Невского Спас Нерукотворный сопровождал русских воинов в их сражениях на походных знамёнах.

В том месте, где возведен Патриарший собор Воскресения Христова, в 1941 состоялась наша первая победа, противник был остановлен на подступах к Москве, а затем обращен вспять.

Подробнее об этом – в программе "Тайны души".

Программа: Тайны души
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать