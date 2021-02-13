"Мистические тайны кино": "О бедном гусаре замолвите слово…"

Фильм "О бедном гусаре замолвите слово" вышел на телеэкраны 1 января 1981 года.

Эльдар Рязанов назвал его многострадальным – картина как будто снималась под несчастливой звездой. Сначала из-за войны в Афганистане закрыли сценарий, затем ведущий актер попал в больницу, а режиссер и директор фильма поссорились так сильно, что больше никогда не работали вместе.

Что же происходило на площадке в 1980 году? Какие силы сделали этот фильм роковым для съемочной группы? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".